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Meksika'da 347 kilometrelik mağara zinciri

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Meksika'da yeni keşfedilen sualtı mağaraları sistemi Maya tarihine ışık tutabilir. Sualtı mağaraları sisteminin 347 kilometre uzunluğunda olduğu ve birbirine bağlı olduğu ifade edildi. Keşfedilen yaklaşık 200 mağaranın dünyanın en büyük sualtı mağaraları olabileceği de iddia edildi.

Meksika'da 347 kilometrelik mağara zinciri
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Meksikalı araştırmacılar dünyanın en büyük sualtı mağarasını keşfetti. 347 kilomete uzunluğundaki mağarada Maya döneminden kalıntılar bulunuyor.

Meksika'da keşfedilen ve dünyanın en büyük sualtı mağarası olduğu belirtilen 347 kilometre uzunluğunda labirent şeklindeki mağara çok sayıda sualtı kanalından oluşuyor.

Aylar süren çalışmanın arından gün yüzüne çıkarılan mağaranın antik Maya medeniyetine ışık tutması bekleniyor.

Proje'nin yöneticisi Guillermo de Anda, "Burada yaklaşık 200 adet sualtı mağarası var ve hepsi birbirine bağlı. Buradaki kalntılar geçmişe de ışık tutuyor" dedi.

Meksika'nın Yukatan eyaleti Maya dönemi kalıntılarıyla biliniyor.

Yukatan eyaletteki sualtı obrukları araştırmacıların uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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