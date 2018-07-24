banner107
Diyarbakır'da bir garip olay
Diyarbakır'da bir garip olay
13 0
Esentepe sezonu açtı
Esentepe sezonu açtı
310 0
Japonya'da rekor sıcaklık
Japonya'da rekor sıcaklık
81 0
Dünyanın “en kirli” şehirleri
Dünyanın “en kirli” şehirleri
42 0
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
61 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
47 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
103 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
55 0
banner82
banner147

Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayboldu

banner27

SON DAKİKA HABERİ: Laos'ta baraj çökmesi sonucu boşalan5 milyar litre su, 6 köyü sular altında bıraktı. 6 binden fazla kişi evlerinden olurken 100'den fazla kişi kayıp.

Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayboldu
banner137

 

Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu 5 milyar litre suyun 6 köyü yuttuğu bildirildi.

Laos Haber Ajansının haberine göre, Attapeu eyaletinde inşaat aşamasında olan bir hindroelektrik barajı dün gece çöktü.

Çöken barajdan boşalan 5 milyar litre suyun 6 köyü sular altında bıraktığı kaydedildi.

Köylerde yaşayan 6 binden fazla kişi evlerini terk ederken, en az 100 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmaları devam ediyor.

Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı. 

Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

Çöken barajın 2019'da tamamlanması ve üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi, geri kalanının da yerel bölgede kullanılması planlanıyordu.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.