Kuru kafa görünümlü göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Kuru kafayı andıran görüntüsü ile dikkat çeken 2015 TB145 isimli göktaşı gezegenimizi teğet geçecek.

Gökdelen büyüklüğündeki 2015 TB145 isimli göktaşı bir kez daha gündemde. Zira kuru kafaya benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken göktaşı bir kez daha gezegenimizin yakınından geçecek.

2015'te cadılar bayramı sırasında gezegenimizin yanından geçerek yoluna devam eden 2015 TB145 2018 yılının kasım ayında bir kez daha Dünya'yı teğet geçecek.

Asteroid bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Ancak astronomlar, asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını kaydediyor.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.