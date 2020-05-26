‘Kumarhaneler Kralı’ hayatını kaybetti

Makao'da kurduğu kumarhanelerle dünyanın en zenginleri listesine giren Stanley Ho, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu

Çin’in Makao özerk bölgesini kumarhaneler cennetine çeviren ve ‘Asya’nın Las Vegas’ı olarak anılmasını sağlayan Stanley Ho yaşamını yitirdi. 98 yaşındaki Ho’nun ölüm haberi ailesi tarafından da doğrulandı. Ho’nun ölümünün doğal sebeplerden gerçekleştiği ifade ediliyor.

Stanley Ho’nun yakınları ölüm haberini böyle doğruladı.

1960’lı yıllarda Makao’da ilk kumarhanelerini açan Ho, 1980’li yıllarda Portekiz’de ve 2000’li yıllarda Kuzey Kore’de de atılım yaptı. Makao’da 20’den fazla kumarhaneyi işleten SJM şirketinin kurucusu olan Ho, ‘Kumarhaneler Kralı’ olarak anılıyordu.

Stanley Ho, eşi Angela Leong On Kei ve kızı Pansy Ho ile birlikte.

Asya’nın en zengin iş adamları arasına katılan Ho, 2010’da Forbes’un en zenginler listesine de girmişti. SJM’nin halihazırdaki piyasa değerinin ise 6 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

4 kez evlenen Ho’nun bilinen 17 çocuğu bulunuyor.