Kullanılmış prezervatifleri yeniden satıyorlar

Çin'de güvenlik güçleri kullanılmış prezervatifleri yeniden paketleyerek otellere ve süpermarketlere satan çeteye baskın düzenledi.

Çetenin prezervatif geri dönüşümüyle 7 milyon dolar kar elde ettiği belirtildi.

KULLANILMIŞ PREZERVATİFLERİ YENİDEN PAKETLİYORLAR

Polis baskında 500 bin kadar sahte logolu prezervatif kutusu ele geçirdi. Çin'in üç farklı bölgesinde 17 kişi gözaltına alındı. Baskının, yerel bir iş adamının polise bulunduğu ihbardan sonra düzenlendiği belirtildi.

Polis şefi, basına yaptığı açıklamada "Baskın yapılan köylerdeki hijyenik durum içler acısı. Kondomları, kovanın içine koydukları silikon yağıyla yapıyorlar. Bu belirlenen üretim standartlarının çok altında" dedi.

En son 2015 yılında Çin'in Şangay kentinde polis 3 milyon kondom ele geçirmiş, ele geçirilen malın bedelini 1,67 milyon dolar olarak açıklamıştı.