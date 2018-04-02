Kosta Rika'da eşcinsel evliliği savunan aday seçimi kazandı

Kosta Rika'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunda iktidardaki Yurttaş Hareketi Partisi'nin adayı Carlos Alvarado yüzde 95'i sayılan oyların yüzde 60,8'ini aldı. Alvarado eşcinsel evlilikleri savunuyor.

Yüksek Seçim Konseyi, eşcinsel evliliği savunan Carlos Alvarado'nun yüzde 95'i sayılan oyların 60,8'ini, Ulusal Yenilenme Partisi'nin adayı olan Evangelik rakibi Fabricio Alvarado'nun ise yüzde 39,2'sini kazandığını duyurdu.



Geçmişte gazetecilik ve rock müzik şarkıcılığı yapan, roman yazarı 38 yaşındaki Carlos Alvarado, ocak ayında Amerikalar Arası İnsan Hakları Mahkemesi'nin eşcinsel evliliklerin tanınması gerektiği yönündeki kararını desteklemiş, karara karşı çıkan rakibi Fabricio Alvarado'yu homofobiklikle suçlamıştı.



Carlos Alvarado, Yurttaş Hareketi Partisi iktidarında çalışma bakanlığı da yapmıştı.