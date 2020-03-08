Koronavirüs endişesiyle ineğin dışkıyla duş alıyorlar

Akılalmaz görüntüler Hindistan’dan geldi... Ülkede çok sayıda kişi koronavirüse yakalanmamak için ineğin dışkısını suya karıştırarak duş alıyor.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs Hindistan’da da endişeyi artırdı.

Dünya çapında 101 bin 400'ün üzerinde kişiye bulaşan virüs nedeniyle her ülke farklı önlemler alıyor. Ancak Hindistan'da alınan önlemler, diğerlerine hiç benzemiyor.

Hindistan’da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı

Farklı yerlerde farklı kişiler tarafından çekilen görüntülerde, kendilerinin ineğin kutsal olduğuna inandıklarını belirten vatandaşlar, ineğin idrarı ve dışkısıyla duş alanların asla korona virüsüne yakalanmayacaklarını iddia etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin’de çıkan koronavirüsün karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Her kim ineğin dışkısında duş alırsa koronavirüs asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videolar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Söz konusu anlar bazı kesim tarafından övülürken bazı vatandaşların ise tepkisine neden oldu.

Öte yandan Hindistan’ın Assam eyaleti Milletvekili Suman Haripriya ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir toplantıda, "Koronadan kaçınmak için inek dışkısı ve idrarının her yere yayılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İneğin idrarı ve dışkısı yayılan herhangi bir yer kutsal hale gelir. Dışkısını vücuduna süren her kimse kanser gibi hastalıklara da yakalanmaz" diyen milletvekili sözlerine şöyle devam etti:

"Bence bu inek idrarı ve inek dışkısı ile koronavirüs dehşetinden kaçınmak mümkün" şeklinde konuştu.

Haripriya’nın açıklamasına eyaletteki bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.