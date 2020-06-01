Komşularından çaldığı terliklerle cinsel ilişkiye girdi

Tayland’da 24 yaşındaki bir adam, kendi mahallesinde yaşayan kişilerden çaldığı 126 çift terlikle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi

Tayland’da yaşayan 24 yaşındaki Theerapat Klaiya, mahallesindeki evlerden tam 126 adet terlik çaldı. Terlikleri birkaç saat giyen adam, onlarla ilişkiye girdiğini söyledi.

Tayland’da Nonthaburi bölgesinin sakinleri polise ayakkabılarının çalındığına dair onlarca şikayet iletti. Olayı araştıran polis ise terlikleri Theerapat Klaiya’nın çaldığını belirledi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıya ulaştı ve onu çaldığı terliklerle birlikte saklandığı kiralık evinde buldu.

Klaiya polise terlikleri giydikten sonra onlara öpüp sarıldığını, daha sonra vücuduna sürerek ilişkiye girdiğini söyledi. Klaiya, elindeki terliklerin hepsini kullandıktan sonra yeni bir çift arayacağını da belirtti. Polis, Klaiya’nın geniş koleksiyonunda düzinelerce farklı marka, beden ve renk terlik olduğunu söyledi.

Polis Binbaşı Albay Ekkaphop Prasitwattanachai, yerel basına bunun Klaiya’nın ilk suçu olmadığını ve daha önce de aynı suçu işlediğini söyleyerek; “Şüpheliyi tutukladıktan sonra, geçen yıl başka bir bölgede parmak arası terlik çaldığı için tutuklandığını da öğrendik. Sandaletleri iffetsiz amaçlarla çaldığını tamamen itiraf etti, bu nedenle savcıların suçun cezasına karar vermesi için mahkeme gününe kadar hapiste tutulacak.” ifadelerini kullandı.