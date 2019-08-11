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Komşulara tokat gibi emoji yanıtı

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Komşulara tokat gibi emoji yanıtı
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ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki Manhattan Beach’te bulunan evini günlük kiralama uygulaması olan Airbnb’ye verdiği için komşuları tarafından şikâyet edilen Kathryn Kidd isimli kadın, durumdan rahatsız olanlardan emojiyle intikam aldı

Evinin dış cephe duvarlarına fermuarla kapatılmış ağız ve dil çıkaran iki büyük emoji çizdiren kadın, böylelikle komşularına bir nevi “Size ne” mesajı verdi. Söz konusu olayın ardından bölgede oturanlar durumu Şehir Konseyi’ne taşıyarak durumu tartışmaya açsa da Airbnb, bu durumun yaygın olduğunu ve kararın ev sahibinde olduğunu savunuyor.

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