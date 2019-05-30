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Komadaki hastayı deodorant uyandırdı

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İngiltere’de tıp dünyasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. 3 haftadır komada olan genç, çok sevdiği koku giderici spreyin sıkılması sonucu komadan çıktı.

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Komadaki hastayı deodorant uyandırdı
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İngiltere’nin Cumbria bölgesinde 13 yaşındaki Kacper Krauze şubat ayında dostlarıyla birlikte kürek çekmeye gittiği nehre düştü. Yüzme bilmeyen genç yaklaşık 25 dakika dondurucu suyun altında kaldı.

Helikopterle yoğun bakıma ulaştırılan Krauze, hayatta kalmayı başardı ama komaya girdi. Genç yaklaşık 3 hafta boyunca hiçbir dış uyarana tepki vermedi ve doktorlar, oksijen eksikliği yüzünden gencin beyninde geri dönüşü olmayan değişikliklerin meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Her şey, genci yıkayan hemşirenin, anneye, çocuğunun sevdiği temizlik malzemelerini getirmeyi teklif ettiği gün değişti. Anne, getirdiği koku giderici spreyi, oğlunun yattığı yatağın etrafına sıkarken, dakikalar sonra Krauze gözlerini açtı.

Komadan çıkan Krauze, bundan böyle deodorantı tılsım olarak göreceğini söyledi.

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