Kocasına kızdı! İnternette satışa çıkardı

Almanya'da bir kadın, kendisini aldattığına inandığı eşini açık artırma usulü alışveriş sitesinde satışa çıkardı

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan ve bir alışveriş sitesinde 'Dorte L' kullanıcı adını kullanan kadın, ilanda 7 yıldır evli olduğu kocasından bıktığını ve kendisini aldattığını düşündüğünü yazdı.

'Kullanılmış eş' başlığıyla ilan açan Dorte L, 18 Euro (Yaklaşık 108 TL) fiyat koyduğu ilanın açıklama kısmına ise "Noel'in ilk iki gününde, artık birbirimize ait olmadığımızı fark ettim. Kocamdan vazgeçmek istiyorum. Fiyat pazarlığa açık. Ama takas yok" yazdı.

İlanın Abendblatt gazetesine çıkana kadar kocasının olaydan haberi olmadığını belirten kadın, "İlan çok iyi karşılandı. Çok olumlu geri dönüşler aldım. Amacım dramatik bir şey yapmak değildi, eğlence içindi" dedi