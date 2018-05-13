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Kızını öpen 4 yaşındaki çocuğa dava açtı

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Mısır'da yaşayan bir baba, kreşte eğitim gören 4 yaşındaki kızının aynı yaştaki sınıf arkadaşı tarafından öpülmesi üzerine savcılığa şikayette bulundu

Kızını öpen 4 yaşındaki çocuğa dava açtı
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Mısır'da 4 yaşındaki bir erkek çocuğu kreşteki kız arkadaşını öptüğü suçlamasıyla dava edildi. Davaya bakan Mısır'daki çocuk mahkemesi suçlamanın makul olmadığı gerekçesiyle dört yaşındaki çocuk hakkında beraat kararı verdi.

BABA, 4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yerel medyada çıkan haberlere göre Mısır'ın Beheira ilinde, Hush Issa bölgesinde Aralık 2017'de bir baba, kreşteki 4 yaşındaki kızının aynı yaştaki sınıf arkadaşı tarafından öpüldüğü yönünde savcılığa şikayette bulundu.

MAHKEME "MANTIKSIZ" BULDU

Savcılık davayı kabul ederek Kabahatlar Mahkemesi'ne iletti. Kabahatlar Mahkemesi bu davanın yetki alanında olmadığı gerekçesiyle dosyayı bölge Çocuk Mahkemesi'ne iletti.

Çocuk mahkemesi ise suçlamaların "mantıksız, saçma ve kişisel motivasyona" bağlı olduğu gerekçeleriyle 4 yaşındaki erkek çocuğunun beraatına karar verdi.

Yerel medya kız çocuğunun babasının bu davayı iki aile arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu hesaplaşma isteğiyle açtığını yazdı. Mısır'da sosyal medyada dava haberi hakkında alaycı yorumlar paylaşıldı.

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