Kanada’da gökyüzünün rengi değişti!

Gece yarısı gökyüzü kırmızıdan pembeye farklı tonlara dönüştü. Kanada’nın Ontario kentinde yaşayanlar, artık gökyüzüne baktıkları zaman bambaşka bir manzara görüyor.

Yeni LED ışık kullanan seralar, kentin pek çok kısmındaki gökyüzü görüntüsünü değiştirdi.

4 Ocak’ta çekilen bu görüntüler, gerçeği ortaya koydu. Filmi çeken kişi, bu değişik rengin ne zaman ortaya çıktığını da aktarıyor.

Gökyüzü, özellikle havada nem varken ve bulutlar alçaktayken renk değiştiriyor. "Kanada’da esrar yasallaştırıldığından beri ışık kirliliği arttı.

Çünkü yasal olarak esrar yetiştiren büyük şirketler, ışık kirliliğine yol açarak havanın gece karanlık olmamasına neden oluyor."

Kuzey Amerika ülkesinde neredeyse 100 yıllık marihuana yasağı, Ekim 2018 itibariyle sona ermişti.

Kanada, halihazırda dünyanın en büyük yasal marihuana pazarı.

Ülkedeki tüm stoklar, yasal serbestliğin ardından 48 saat içerisinde tükenmişti.