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İtalya'da ölü sayısı 10 bin 779'a yükseldi

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Corona virüsü salgını kaynaklı en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'dan resmi açıklama geldi. Ülkede son 24 saat içinde 756 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 10 bin 779'a yükseldi.

İtalya'da ölü sayısı 10 bin 779'a yükseldi

İtalya Sivil Savunma Ajansı, ülkeyle ilgili son güncel durumu açıkladı. İtalya’da son 24 saat içinde 756 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 10 bin 779’a yükseldi.

Reuters’ta yer alan habere göre, teyit edilen vaka sayısının ise 92 bin 472’den 97 bin 689’a yükseldiği ifade edildi.

İtalya’da son 24 saat içinde en yüksek ölüm, 919 kişiyle Cuma günü yaşanmıştı. Dün ise İtalya’da 889 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde enfekte olduktan sonra iyileşen vaka sayısı 12 bin 384. Yoğun bakımda tedavisi süren kişi sayısı ise 3 bin 906.

Dünya genelinde ise corona virüsü salgını nedeniyle 660 binden fazla insan karantina altına alındı, 30 binden fazla insan ise hayatını kaybetti.

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