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İsveç polisi oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdü

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Başkent Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu genç polis tarafından vuruldu.

İsveç polisi oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdü
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İsveç'in başkenti Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torell, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Expressen gazetesinin haberinde, down sendromlu ve otistik Eric Torell'in, elindeki oyuncak silahı nedeniyle İsveç polisi tarafından öldürüldüğü belirtildi. 

Gazeteye açıklama yapan gencin babası Ricart Torell, oğlunun gece yarısı evden kaçtığını ve konuya ilişkin polisten yardım istediklerini söyledi.

Polislerin elinde oyuncak silah bulunan oğluna kurşun yağdırdığını kaydeden baba, ''Elindeki oyuncak için oğluma ateş etmişler. Üç polisin kurşunu oğlumun karnına isabet etmiş.'' ifadesini kullandı.

Anne Katarina Söderberg de oğlunun konuşamadığını, sadece ''Anne'' diyebildiğini aktararak, ''Oğluma hayatında ilk defa oyuncak bir silah hediye edildi. O silah da oğlumun sonu oldu." dedi.

Polislerin oyuncak bir silah için oğlunu karnından vurmak yerine onu durdurmak için ayağına nişan alabileceklerini belirten anne, hayatlarının alt üst olduğunu söyledi.

Özel Savcı Martin Tiden, polisler hakkında görevi kötüye kullanmadan soruşturma başlatıldığını belirterek, polislerin de görev başındaki memurları silahla "tehdit ettiği için" gençten şikayetçi olduğunu aktardı.

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