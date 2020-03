İspanya da ölü sayısında Çin’i geçti

İtalya'da Corona virüsten ölenlerin sayısı dün 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi. İspanya'da ise dün 738 kişi daha öldü, toplam ölü sayısı 3 bin 434'e yükseldi. Böylece İtalya'nın ardından İspanya da ölü sayısında Çin'i geçmiş oldu

Dünyanın modern çağda yaşadığı en büyük kaosa yol açan corona virüs salgını şimdiye kadar 194 ülke ve bölgeye yayıldı, bu hafta günlük vakalar 30 binin üzerine çıktı. İki gün içinde yeryüzünde corona virüs bulaşanların sayısının yarım milyonu geçmesi bekleniyor.

Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde dün gece itibariyle 20 bin 821'e, vaka sayısı ise 459 bin 671'ya ulaştı.

İtalya'da Corona virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi. Ülkede Corona virüs vaka sayısının 57 bin 521'e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısı 74 bin 386’ya çıktı.

Virüsten en çok etkilenen İspanya'da corona virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor. İspanya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 738 artarak 3 bin 434'e yükseldi. Böylece İtalya'nın ardından İspanya da ölü sayısında Çin'i geçmiş oldu. Çin'de açıklanan son rakamlara göre ölü sayısı 3 bin 281 oldu.

İspanya ordusu NATO'dan solunum cihazı, koruyucu ekipman ve test kiti istediklerini duyurdu.

Fransa'da ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331'e yükseldi.

Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.

Hollanda’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 80 kişi artarak 356’ya çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 143 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

Ülkede toplam corona virüs vaka sayısı da 27 binin üzerine çıktı.

Hafta sonundan bu yana her gün neredeyse 10 bin kişiye corona virüs bulaştığının ortaya çıktığı ABD'de, New York'ta her 1000 insandan birinin Covid-19 olduğu bildiriliyor. ABD’de vaka sayısı 62.505’e yükselirken, ülkede dün 100 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 880’e çıktı.

İsrail'de Covid-19 vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Rusya'da yeni tip corona virüsü salgınına yakalananların sayısı 658'e yükseldi.

Rusya'da tüm çalışanlara idari izin verildi. Başkent Moskova’da tüm alışveriş merkezlerindeki sportif tesisler kapatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 2, Mısır'da 21, Irak'ta ise 29'a yükseldi.

Afrika'da covid-19 vakaları 2 bin 500'e yaklaştı, ölü sayısının da 64'e çıktığı belirtildi.