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Irak-İran sınırında art arda 6 deprem

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İran-Irak sınır bölgesinde en büyüğü 5,4 büyüklüğünde altı deprem meydana geldi. Depremler kasım ayında 620 kişinin öldüğü depremle aynı bölgede meydana geldiği için büyük korku yarattı.

Irak-İran sınırında art arda 6 deprem

 

 

 

 

 

İlk deprem Irak'ın Balad-Ruz bölgesinde meydana geldi. 5,4 büyüklüğündeki sarsıntı başkent Bağdat ve çevresinde paniğe yol açtı. 

Irak'taki depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Irak devlet televizyonu, Diyala ve Vesit eyaletlerinde hissedilen depremin büyük bir maddi hasara yol açmadığını açıkladı. 

Ardından İran'ın Kirmanşah bölgesinde yine 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

AFAD, İran'daki depremin merkez üssünü Kasr-ı Şirin olarak açıkladı. İlk sarsıntının ardından bölgede pek çok artçı sarsıntı gözlemlendi. 

İran'da kasım ayında yine aynı bölgede meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 620 kişi yaşamını yitirmişti.

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