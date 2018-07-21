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İngiltere son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

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İngiltere'de kuraklık rekor seviyeye ulaştı. Meteoroloji ofisinden yapılan açıklamaya göre ülke son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor.

İngiltere son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor
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Bu yaz İngiltere genelinde sıcak hava ve kuraklık hakim. Meteoroloji ofisinin verilerine göre İngiltere'ye yaz başından bu yana yalnızca 47 milimetrelik yağış düştü.

Kuraklık parklar ve çayırlardaki çimenlerin kuruyup sararmasına yol açtı. İngiltere'de rüzgarlar da etkisini azalttı. 

Geçen yılın aynı dönemine göre rüzgar enerji üretiminin yüzde 40 oranında düştüğü belirtiliyor. 

Kuraklık nedeniyle su kaynakları da alarm veriyor. Yetkililer vatandaşları su tasarrufu yapmaları konusunda uyarıyor.

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