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İngiltere'nin önde gelen bankası 54 şubesini kapatacak

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İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS), ülkedeki 54 şubesini kapatmaya karar verdi.

İngiltere'nin önde gelen bankası 54 şubesini kapatacak
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İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland'dan (RBS), yapılan açıklamada, İngiltere genelinde 54 şubenin kapatılmasına ve 258 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. 

Şube kapatma ve işten çıkarma kararlarına gerekçe olarak, "Williams & Glyn" adı altında yeni bir bankanın kurulmasına dair plandan vazgeçilmiş olmasının gösterildiği belirtilen açıklamada, "Artık Williams & Glyn adı altında yeni bankanın kurulmasından vazgeçilmesi sebebiyle İngiltere ve Galler’de birbirlerine oldukça yakın alanlarda hizmet veren şubelerimizi kapatıyoruz." denildi.

Bu arada, İngiltere’nin önde gelen sendikalarından Unite’ın Temsilcisi Rob MacGregor, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankanın kararının kabul edilemez olduğunu savundu.

RBS, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülke genelinde 162 şubenin kapatılacağını ve 792 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

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