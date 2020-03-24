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İngiltere'de 87 kişi daha hayatını kaybetti

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İngiltere'de 87 kişi daha hayatını kaybetti

 İngiltere'de koronavirüs ve neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu 87 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar koronavirüs sonucu hiç bir günde bu kadar fazla sayıda kişi yaşamını yitirmemişti.Böylece ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 422'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 24 Mart 2020'de saat 09:00 itibarıyla bugüne kadar 90 bin 436 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bu kişilerden 8 bin 77'sinin testi pozitif, 82 bin 359'unun testi ise negatif çıktı.

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