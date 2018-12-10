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İngiliz ekonomisi hız kesti

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İngiliz ekonomisi ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,4 büyüdü.

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İngiliz ekonomisi hız kesti
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) aylık büyüme verilerine göre,  ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan üç  aylık dönemde yüzde 0,4 arttı.

Beklenti İngiliz ekonomisinin bu dönemde yüzde 0,6 seviyesinde  büyümesi yönündeydi.

İngiltere'de GSYH ekim ayında aylık bazda ise yüzde 0,1 artış  kaydetti.

Ülkede daha önce açıklanan verilere göre temmuz, ağustos, eylül  aylarını kapsayan üç aylık dönemde GSYH yüzde 0,6 artış göstermişti.

İngiliz ekonomisinin hız kesmesine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS  Ulusal Hesaplar Başkanı Rob Kent Smith, “Ekonomi yaz aylarındaki güçlü büyümenin  ardından hizmet sektöründeki gerileme ve araç satışlarındaki düşüşle yavaşladı.”  ifadesini kullandı.

İngiliz ekonomisinde Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine (Brexit)  ilişkin belirsizliklerin yüksek olması iş dünyasını endişelendirmeye devam  ediyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının  yarın İngiliz parlamentosunda oylanması bekleniyor.

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