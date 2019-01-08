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İlkokula bıçaklı saldır

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Çin'in başkent Pekin'de bıçaklı saldırganın bir ilkokulda 20 öğrenciyi yaraladığı bildirildi.

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İlkokula bıçaklı saldır
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China Daily gazetesinin haberine göre Pekin'in Şiçıng bölgesindeki Şüenvu Normal İlkokulu'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 20 öğrenci yaralandı. 

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yetkili kurumlardan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

Güvenlik birimlerinin bir şüpheliyi yakaladığı kaydedildi. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi. 

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