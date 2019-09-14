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İklim protestoları Beyaz Saray’a dayandı

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İsveçli genç çevre aktivisti Greta Thunberg'in başlattığı ve adeta küresel çapta bir çılgınlığa dönüşen protesto gösterileri ABD'ye ulaştı.

İklim protestoları Beyaz Saray’a dayandı
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  Greta, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi için geldiği ABD'de başkent Washington’da iklim değişikliği protestosuna katıldı.

 

İklim protestoları Beyaz Saray’a dayandı… Greta, Trump’a karşı!

 

Beyaz Saray önünde düzenlenen protestoda Thunberg ve çoğunluğu gençlerden oluşan diğer göstericiler yetkilileri iklim değişikliğiyle mücadelede etkin politikalar yürütmeye çağırdı.

Başkent Washington'da Beyaz Saray önünde düzenlenen gösteri, Thunberg'in 6 günlük Washington ziyaretinin ilk geniş kapsamlı eylemiydi. Protestocular Trump yönetiminden ve Kongre'den, yaklaşan BM İklim Zirvesi öncesinde, küresel ısınmanın önüne geçilmesi için karbon salımının azaltılmasını sağlayacak uygulamaları hayata geçirmelerini talep etti.

Greta gösterilerin olduğu bölgeye böyle geldi.

Büyük bir çoğunluğunu lise ve üniversite çağındaki gençlerin oluşturduğu gösteride katılımcılar ‘İnsanlar mı, kar mı?', ‘Isınıyor!', ‘Bu bir kriz, ona göre davran' gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

 

ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliğinin gerçekliğini sorgulayan nadir dünya liderlerinden. Ülkesinin fosil yakıt üretimini azami orana çıkarma planını da açıkça belirten Trump, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra 2017 yılının Haziran ayında bir açıklama yaparak ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararını belirtmişti.

İklim eylemlerini geçen yıl İsveç parlamentosu önünde başlatan 16 yaşındaki Thunberg, Trump'ı ya da iklim değişikliğinin doğruluğunu sorgulayan diğer kişileri ikna edemeyeceğinin farkında olduğunu ancak bu kişilerin bilim insanlarının ve uzmanların konuyla ilgili açıklamalarına kulak vermelerini umut ettiğini söyledi.

Thunberg'in geçen yıl her cuma okula gitmeyerek, yetkilileri iklim değişikliğiyle ilgili harekete geçmeye çağırmak için başlattığı eylem bugün dünya geneline yayılmış durumda.

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