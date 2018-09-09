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İhanetin böylesi görülmedi

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Tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullanan,tüm masrafı da eşine ödeten kadın, gerçeği kendi ağzıyla 1 yıl sonra itiraf etti

İhanetin böylesi görülmedi
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Rusya’da Yana Anokhina (38) ve eşi Maxim Anokhin (40), çocuk sahibi olmak istiyordu. Tüp bebek tedavisi gördüler. Yana bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çift, kısa süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Bir kavga anında Yana, “Çocuk senden değil zaten” dedi. Yana’nın daha sonra inkar ettiği sözlerin peşinden giden Maxim, gerçeği DNA testi ile öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Eşi Yana, tüp bebek tedavisi için kliniğe eşinin değil sevgilisinin spermlerini vermişti. Ödemeyi de eşine yaptırmıştı. Maxim Anokhin, kliniğe kendisini oyuna getirdikleri için dava açtı. 40 bin lira tazminat alabildi.

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