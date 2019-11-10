Hostesin uçaktaki hareketi olay oldu

ABD'de bir uçakta yaşanan olay sosyal medyayı salladı. Renkli karakterdeki bir kadın kabin görevlisi hareketleriyle yolcuları adeta şoke etti. Söz konusu kabin görevlisi herkesi güldürürken sosyal medyayı salladı

ABD'de bir uçakta yaşanan olayda renkli karakterdeki bir kadın kabin görevlisi yolcuların adeta neşe kaynağı oldu. Söz konusu kabin görevlisi uçağın içerisindeki bagaj koyulan bölmelere tırmanarak orada uzandı ve yolcularla muhabbet etti. O anlar, amatör kameralara yansıdı.

Sosyal medyayı çalkalayan olay, ABD'de iç hatlarda sefer yapan Philadelphia'danNashville'e giden bir yolcu uçağında, kalkıştan hemen önce meydana geldi. Şahsına münhasır kadın kabin görevlisi, uzun süren ve dar bir alanda yolculuk yapmak durumunda kalan onlarca yolcunun zamanını daha eğlenceli hale getirmek için farklı bir yönteme başvurdu.

.Uçaktaki kabin görevlilerinden biri, uçağın içerisinde tavanda bulunan ve bagajların bulunduğu bölmeye tırmanarak içerisinde yattı. Yolcularla muhabbet eden kabin görevlisi, amatör kameralarca kaydedildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Southwest Havayolları şirketi, olaya dair yaptığı açıklamada, "Southwest Havayolları çalışanları, mizah anlayışlarını ve benzersiz kişilikleri göstermeleriyle tanınırlar. Bu olayda, uçuş görevlilerimizden biri kalkış öncesinde, müşterileriyle kısa bir eğlenceli an yaşamaya çalıştı. Tabii ki bu bizim normal prosedürümüz değil ve Southwest Havayolları ekipleri, her zaman güvenliği en yüksek öncelik olarak tutuyorlar" ifadelerini kullandı.