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Hoparlörlerin içinden 840 milyon dolar çıktı

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Hoparlörlerin içinden 840 milyon dolar çıktı
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Avustralya'nın Melbourne kentindeki limanda hoparlörlerin içine yerleştirilmiş rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avustralya Sınır Kuvvetleri (ABF), 1,6  tonluk uyuşturucunun ülkede ele geçirilen en yüksek miktarlardan biri olduğunu duyurdu.

Kontroller sırasında yakalanan uyuşturucu, Tayland'dan gönderilen deniz kargosundaki stereo hoparlörlerin içine yerleştirilmişti. Uyuşturucunun piyasa değeri, 840 milyon dolar.

Olayı soruşturan polis, Avustralyalılardan ihbar bekliyor. Henüz tutuklanan kimse yok.

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