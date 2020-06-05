Hindistan’da vahşice katledilen hamile fil

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde hamile bir fil içerisine kestane fişeği yerleştirilen ananası yemesinin ardından hayatını kaybetti.

Ne yazık ki dünyanın hemen hemen her yerinde hayvanlar eziyet görüyor. Bu kez de Hindistan’da hamile bir fil içerisine patlayıcı yerleştirilen ananası yemesinin ardından telef oldu. Vahşi Yaşam Yetkilileri olayı araştırırken, durum tüm dünyada tepkilere neden oldu. Hamile filin ölümünün kaza olup olmadığı ve patlayıcıları kimin yerleştirdiği henüz belli değil. Ancak olay dünyanın gündemine oturdu. Detaylara birlikte bakalım.

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde hamile bir fil, kimliği belirsiz kişilerce içine kestane fişeği yerleştirilen ananası yemesinin ardından hayatını kaybetti

15 yaşındaki hamile fil Palakkad bölgesindeki Sessiz Vadi Milli Parkı’nda yaşıyordu. Yakınındaki bir köye giden fil, burada kimliği belirlenemeyen kişilerce hazırlanan kestane fişeği yerleştirilmiş ananası yedi



File, ananasın bilerek mi verildiği henüz belli değil. Ancak yetkililer, çiftçilerin genellikle hayvanları özellikle de yaban domuzlarını mahsullerine zarar vermekten uzak tutmak için bu tür meyveleri dağıttığını belirtti.

Yaralanan fil, günlerce yaralı halde dolaştı, rahatlamak içinse nehre koştu. İhbar üzerine Hindistan Orman Bakanlığına bağlı ekipler bölgeye gidip fili kurtarmaya çalıştılar ancak başaramadılar

Filin ağzında patlayan meyve, 2 aylık hamile filin günlerce acı çekmesine neden oldu. Hindistan’da 27 bin kadar vahşi fil bulunuyor. Bunların 2 bin 500’ü ise esaret altında

Olay ülke gündemine oturdu. NDTV kanalında yer alan habere göre, aralarında gazeteci, yazar, sporcu, iş adamı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişi, filin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayı “üzücü” olarak nitelendirerek, adaletin galip geleceğini belirtti



Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken polis 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.