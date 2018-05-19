Harry ve Meghan'ın peri masalı gibi düğünü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan, St. George Chapel'deki düğün töreniyle dünya evine girerken, dügüntam bir peri masalını andırdı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry, Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendi.

Başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'deki düğün törenine, aralarında Kraliçe ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Cambridge Dükü William ve eşi Kate'in de bulunduğu kraliyet ailesinin tüm mensupları katıldı.

Dini tören, Meghan Markle'ın kilisenin ana koridorundan kayınpederi Veliaht Prens Charles’ın koluna girerek yürümesiyle başladı. Töreni, Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetti.

Meghan Markle kendisine baş nedime seçmezken, Prens Harry'nin baş sağdıcı ise ağabeyi Prens William oldu. Çiftin geri kalan nedimelerinin aralarında Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 3 yaşındaki kızları Prenses Charlotte da dahil tamamı çocuklardan oluştu.

Markle, ünlü İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller imzalı, ipek organza, kayık yaka ve kolları uzun bir gelinlik giydi. Kraliyet geleneklerine göre, gelinliğin İngiliz bir tasarımcının imzasını taşıyor olması ve kolları ile göğüs kısmının çok açık olmaması önem taşıyor.

Windsor'daki özel gün için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth fıstık yeşili, gelinin annesi Doria Ragland ise pastel yeşili bir kıyafet tercih etti.

Tören için görevlendirilen 30 bin İngiliz polisi, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İngiliz vatandaşları ile tüm dünyadan binlerce İngiliz kraliyet ailesi hayranı düğünü izlemek için sabahın erken saatlerinde tören alanına geldi. Ellerinde İngiliz bayrakları ile üzerinde Harry ve Meghan'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle, gelin ile damat ve kraliyet ailesinin diğer mensuplarını görmek üzere heyecanla Windsor kentinin sokaklarını ve kalenin etrafını doldurdu. Törene özellikle ABD vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği dikkati çekti.

Kraliyet çifti düğün törenin ardından, resmi ve törensel devlet etkinliklerinde kullanılan "Ascot Landau" adlı atlı arabayla kentin caddelerinden geçip halkı selamladı.

Yılın düğününe çiftin aileleri, akrabaları, tanıdıkları ve arkadaşlarının yanı sıra halktan da 2 bin 640 kişi davet edildi. Bu davetli listesinde, kraliyet ailesine hizmet edenler, vakıf çalışanları, çocuklar ile bazı Windsor sakinleri yer aldı. Düğünün dünyaca ünlü davetlileri arasında ise yıldız tenisçi Serena Williams, Amal-George Clooney ile Victoria-David Beckham çiftleri bulunuyor.

Damadın babası Galler Prensi Charles da bu akşam çiftin onuruna, Windsor Kalesi'nden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Frogmore House'da sadece aile yakınlarının katılacağı 200 kişilik resepsiyon verecek.

Bu yılki düğünlerin trendini belirleyecek nitelikteki düğün pastası için ise çift, limon ve mürver çiçeğinden yapılmış bir pastayı kesecek.

SUSSEX DÜK VE DÜŞESLİĞİ

Bu arada çift evlenerek İngiliz asillerine verilen en yüksek unvanı da almış oldu. Kraliçe'nin, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü verdiği bildirildi. Böylece Meghan da Sussex Düşesi oldu.

Ortak arkadaşları aracılığıyla 2016'da tanışan Meghan ve Harry, 1,5 senedir beraberler. Geçen yıl Kasım ayında nişanlanan çiftin Londra'daki Kensington Sarayındaki kendi dairelerinde ikamet etmesi bekleniyor.

Veliaht Prens Charles ile 1997 yılında Paris’teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan 33 yaşındaki Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi durumunda.

36 yaşındaki Meghan Markle ise kraliyet gelenekleri gereğince oyunculuk kariyerine son vererek, eşi ve yeni ailesiyle birlikte hayır işleri ve vakıf çalışmalarında bulunacak.

Kraliyet ailesi üyelerinin, İngiltere'de yardım kuruluşlarına destek vermesi uzun yıllardır devam eden bir gelenek.