banner107
Cihangir’in önceliği sağlık
Cihangir’in önceliği sağlık
103 0
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
82 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
24 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
18 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
23 0
15 0
Bu ne saygısızlık?
Bu ne saygısızlık?
82 0
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
35 0
banner82
banner147

Fransa'da rehine krizi kanlı bitti

banner27

Fransa'nın Trebes kentinde bir süpermarkette rehine krizi yaşanıyor. Süpermarketteki silahlı baskında 2 ölü ve 12 yaralı var. Silahlı saldırganın DAEŞ'li olduğu belirtiliyor.

Fransa'da rehine krizi kanlı bitti
banner137

Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı. Operasyonda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Saldırganın DAEŞ'li olduğu belirtiliyor. DAEŞ'li teröristin 7 rehineyi serbest bıraktığı belirtildi.

Süpermarkette rehine kalmadığı ancak saldırganın hala içeride olduğu ifade ediliyor. Operasyonu terörle mücadele timleri yönetiyor.    

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb Trebes kentine hareket ettiği ifade ediliyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe polislere silahlı saldırı ve rehine olayının terör saldırısına benzediğini söyledi. 

Trebes Belediye Başkanı, saldırganın "Allah-ü Ekber, hepinizi öldüreceğim" şeklinde slogan attığını iddia etti. 

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişi Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı belirtmişti.   

DAEŞ'li olduğu iddia edilen silahlı saldırganın süpermarkettekileri rehin almadan önce Carcassonne'de yol kenarındaki polislere ateş ettiği iddia edildi.

Silahlı saldırıda bir polisin omzundan yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ileri sürüldü. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.