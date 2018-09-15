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Florence’ın şakası yok

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ABD'de Kategori 1 seviyesinde karaya vuran Florence Kasırgası ile kıyıda yer alan yerleşim yerlerinde sokaklar su altında kaldı. Şiddetli fırtına yüzünden çatısı çöken bir otelden en en az 60 kişi kurtarıldı. Kasırgada can kaybı 5'e yükseldi.

Florence’ın şakası yok
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Florence kasırgası sabah yerel saatle 07.15'te Wilmington'ın batısındaki Wrightsville kumsalına ulaştı. Rüzgarın hızı saatte 145 km'yi buldu. Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde su seviyesi yükseldi, 200 kişi kurtarıldı.

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3 yakınıyla birlikte New Bern'deki evinde mahsur kalan Peggy Perry, “Saniyeler içinde evimizi belimize kadar su bastı. Tavan arasında mahsur kaldık” diye durumu anlattı. Yetkililer halkı bulundukları bölgelerde evlerin en yüksek noktasında durmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Kurtarma ekipleri halkı tahliye ediyor.

Kurtarma ekipleri halkı tahliye ediyor.

Kuzey ve Güney Carolina'da en az 500 bin kişi elektriksiz kaldı. Doğu kıyısında 1300'den fazla uçuş iptal edildi. Kuzey Carolina'nın Jacksonville kentinde bir otelin çatısı çöktü, 60 kişi kurtarıldı.

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Florence Kasırgası’nın hızı Kategori 1'e gerilemiş olsa da kasırga ve yağmurun saatler sürmesi bölge için büyük bir tehlike oluşturuyor.

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Uzmanlara göre kasırga hala okyanustan güç kazanmaya devam ediyor. Meteorologlara göre, kasırganın etkisi günler sürebilir. Bu da yoğun yağış ve yükselen su seviyesi yüzünden çok geniş bir alanın su altında kalması demek.

Bir anne ve bebeği ağacın devrilmesi sonucu evlerinde can verdi.

Bir anne ve bebeği ağacın devrilmesi sonucu evlerinde can verdi.

Florence’ın şakası yok… Ölü sayısı artıyor

Kuzey Carolina'da en az 12 bin kişi sığınaklarda kalırken, kasırganın rotası üzerinde bulunan 3 bin kişi cezaevlerinden ve ıslah evlerinden tahliye edildi.

Yetkililerden yapılan son açıklamaya göre ise kasırga  nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

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