banner107
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
7 0
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
10 0
Hamitköylüler piknikte buluştu
Hamitköylüler piknikte buluştu
32 0
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
20 0
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
50 0
Kaportacı kundakçıları yakalandı
Kaportacı kundakçıları yakalandı
24 0
Vangöl Kupası, GG’nin
Vangöl Kupası, GG’nin
180 0
Antrenörlerin semineri devam ediyor
Antrenörlerin semineri devam ediyor
117 0
banner82
banner147

Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

banner27

ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e çıktı.

Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
banner192

 

Yetkililer, kasırga nedeniyle 24'ü Kuzey Carolina eyaletinde olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı.

Yetkililer, sel sularının bir metreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.