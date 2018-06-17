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Finlandiya'da iş adamına 63 bin avro trafik cezası

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Finlandiyalı milyarder iş adamı Anders Wiklöf, Aland Adası'nda hız sınırını aştığı için 63 bin 240 avro trafik cezasına çarptırıldı

Finlandiya'da iş adamına 63 bin avro trafik cezası
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Aland gazetesinin haberine göre, iş adamı Wiklöf, hız sınırı 50  kilometre olarak belirlenen yolda 71 kilometre hız yaparken yakalandı.

Aşırı hız yaptığı gerekçesiyle  Wiklöf'e 63 bin 240 avro trafik cezası  verildi.

Daha önceden dört kez hız cezasından yüksek meblağda trafik cezası  ödeyen Wiklöf, 2013 yılında da hız sınırını aşmaktan 94 bin avro trafik cezası  ödemek zorunda kalmıştı.

Aland gazetesine açıklama yapan Wiklöf, ''Bu parayı trafik cezasını  ödemek yerine, yaşlılara, okullara ve ihtiyaç sahiplerine vermeyi tercih  ederdim.'' değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya'ya bağlı otonom bir yapıya sahip olan Aland Adası'nda  trafik cezaları, hata yapan şoförün yıllık ödediği gelir vergisi üzerinden  hesaplanıyor. Wiklöf'ün yaklaşık yıllık gelirinin 12 milyon avronun üzerinde  olduğu tahmin ediliyor.

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