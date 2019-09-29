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Film gerçek oldu

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ABD'li çiftin 7 yaşında evlat edindiği 'kızın' aslında 21 yaşında olduğu anlaşıldı

Film gerçek oldu
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ABD'li Kristine Barnett ve eski eşi Michael Barnett, 2010 yılında yedi yaşında olduğunu düşünerek evlat edindikleri, bugün ise 30 yaşında olan Natalia Grace'i üç yıl boyunca Indiana eyaletindeki evlerinde tek başına bırakarak, Kanada'ya yerleştikleri için çocuğa kötü muamele etmek suçlamasıyla yargılanıyor.

Bu yargı süreci, her ne kadar çocuğuna iyi davranmayan "üvey anne-baba" meselesine benzese de durum ilk başta görüldüğünden çok daha karmaşık. Barnett ailesinin iddiaları 2009 yılında çekilen Evdeki Düşman (Orphan) filmini akıllara getiriyor.

Zira, Natalia'nın 2012 yılında gerek doktor muayeneleri gerekse de mahkeme incelemesinde aslında 23 yaşında olduğu anlaşıldı. Yani Natalia'nın 7 yaşında olduğu sanılarak evlat edinildiği tarihte aslında 21 yaşında olduğu tespit edildi. Natalia, bugün ise 30 yaşında.

Barnett ailesinin iddiasına göre, boyu 1 metreden kısa olan Natalia cüce sendromundan muzdarip ancak hayatı boyunca insanları çocuk olduğuna kandırmayı başarmış.

Aile ayrıca, Natalia'nın yaşını ve gerçek kimliğini sorguladıkça agresifleştiğini ve yıllarca ölüm tehdidi altında yaşadıklarını söylüyor. Kristine Barnett, Natalia'nın kendilerini uyurken bıçaklamakla tehdit ettiğini, elektrikli çite itmek istediğini ve kahvesine çamaşır suyu koyarken yakaladığını iddia ediyor.

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