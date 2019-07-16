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FIFA Oynamak İçin Babalarının Banka Hesabını Boşaltan Çocuklar

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FIFA isimli futbol oyunu tüm dünyada hem gençler hem de yetişkinler arasında epey popüler.

FIFA Oynamak İçin Babalarının Banka Hesabını Boşaltan Çocuklar
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Bilgisayar oyunları son dönemlerde yerini Playstation, Nintendo, Xbox gibi oyun konsollarına bıraktı. Daha gerçekçi ve detaylı oyun oynama imkânı sunan oyun konsolları pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Oyun konsolları ile pek çok farklı oyun oynamak mümkün ancak neredeyse her döneme damgasını vuran FIFA oyunu en sık tercih edilen oyunlar arasında yer alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle oyunlarda uygulama içi satın alma özelliği de yaygınlaştı. FIFA’da da oyunculara belirli ücretler karşılığında yeni özellikler eklenebiliyor. İngiltere’de yaşayan 4 çocuk, bu özellikleri satın alarak babalarının banka hesabını boşalttı. Detaylara gelin birlikte bakalım.

İngiltere’de yaşayan 4 kardeş, Nintendo Switch oyun konsolunda FIFA oynarken oyun içi satın almalardan faydalandı ve birkaç hafta boyunca oyuncularının özelliklerini geliştirmek için paketler satın aldı

 

FIFA oyununda, özel oyuncular ve oyuncu özellikleri paket halinde alınıyor. Ancak, paket içeriğini ödeme yapmadan görmek mümkün değil. Çocuklar bu özelliklere tam tamına 550 sterlin (4 bin TL) harcadı

Babaları ise harcamanın bu kadar büyük olduğunu başlangıçta bilmiyordu. Haftalar önce çocukları için 8 sterlinlik (56 TL) bir paket almıştı. Çocuklar ise, alışverişin nasıl yapıldığını gördü

Yalnızca birkaç hafta içinde babalarının bankadaki tüm parasını oyun içi satın almalara harcadılar. Baba Thoms Carter, durumu fark edince oyun şirketiyle görüştü. Konsolu üreten firma Nintendo, harcamayı tamamen geri vermeyi kabul etti. Tabi oyuncu paketlerini de geri aldı

 

FIFA oyununun yayımcısı EA konu ile ilgili açıklama yapmadı. Baba Thoms Carter ise çocuklara oyun konsolunu “süresiz” olarak yasakladı

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