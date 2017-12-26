Femen'den Vatikan'da üstsüz eylem

Femen üyesi bir kadın Vatikan'da Noel için hazırlanan dekorasyondan "bebek İsa" heykelini çalmaya çalıştı.

Ukrayna merkezli kadın aktivist grubu Femen üyesi bir kişi Vatikan'da Noel için hazırlanan dekorasyondan "bebek İsa" heykelini çalmaya çalıştı. Hz. İsa'nın doğumunu temsil eden sahneye üstsüz bir şekilde çıkan protestocu kadın güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında "Tanrı kadındır" şekilnde slogan attı.

Aziz Petrus Meydanı'ndaki eylem, Papa'nın yaklaşık 50 bin kişiye hitap ettiği Noel vaazından 2 saat önce yaşandı.

Femen, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, aktivistin isminin Alisa Vinogradova olduğunu duyurdu.