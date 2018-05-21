FBI'yı casuslukla suçlayan Trump soruşturma istedi

ABD Başkanı Donald Trump 2016 başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya FBI tarafından müdahale edilip edilmediğinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump Twitter paylaşımında Adalet Bakanlığı’ndan 2016 başkanlık seçimi kampanyasının, FBı ya da Obama yönetimi altındaki Adalet Bakanlığı tarafından izlenip izlenmediğinin soruşturulmasını istedi.



Trump mesajında, "Buradan talep ediyorum, yarın resmi olarak da başvuruda bulunacağım. Adalet Bakanlığı, FBI tarafından Trump seçim kampanyasına dönük, siyasi nedenlerle bir sızma veya soruşturma gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemelidir ve eğer gerçekleştiyse bunun Obama yönetiminde yer alan kişilerin isteğiyle yapılıp yapılmadığı soruşturulmalıdır" ifadesini kullandı.



TRUMP VE AVUKATI İDDİALARINI KANITLAYAMIYOR



ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta en az bir FBI çalışanının kampanya ekibine sızmış olabileceğini iddia etmişti. Ancak ne Trump ne de avukatı Rudy Giuliani şimdiye kadar bu iddiaya bir kanıt gösteremediler.



New York’un eski Belediye Başkanı Ruddy Giuliani, Amerikan CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada kendisinin de Trump’ın da böyle bir girişimin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilmediklerini söyledi.



FBI eski Başkanı Robet Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile olan bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017’de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti.