banner237
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
26 0
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
39 0
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
9 0
Porsche 911 elektriklenecek
Porsche 911 elektriklenecek
16 0
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
128 0
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
17 0
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
104 0
Rüyaların anlamı var mı?
Rüyaların anlamı var mı?
20 0
banner82

'Eve tuvalet' sözünü tutmayan babasını şikayet etti

banner27

Hindistan'da 7 yaşındaki bir kız çocuğu, karakola giderek eve tuvalet yaptırma sözünü tutmayan babasının tutuklanmasını istedi. Hanife Zaara adlı çocuk, şikayet mektubunda "Babam beni kandırdı. Tuvaletimi dışarıda yapmaktan utanıyorum" dedi

banner210
'Eve tuvalet' sözünü tutmayan babasını şikayet etti
banner215

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Hindistan'da birçok evde tuvalet yok. 500 milyon kadar kişi, tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda gideriyor.

Birçok kişinin de özellikle kırsal kesimde evlerinde tuvalet olmasına rağmen temizlikle uğraşmamak için tuvaletlerini dışarıda yaptığı belirtiliyor.

POLİSE TAKDİRNAMELERİYLE GİTTİ

Tamil Nadu eyaletine bağlı Ambur kasabasında yaşayan Hanifa mektubunda mahallesinde bazı evlerin tuvaletinin olduğunu, ana okulundayken babasının sınıf birincisi olması halinde evlerine tuvalet yaptırma sözü verdiğini belirterek şöyle dedi:

"Ana okulundan beri sınıfımda birinci oluyorum. Şimdi ilkokul ikinci sınıftayım ve hala tuvaleti yaptıracağını söylüyor. Bu bir tür aldatma. Bu yüzden lütfen onu tutuklayın. Eğer tutuklayamıyorsanız, en azından onu tuvalet yaptırmaya zorlayacak imzalı bir mektup gönderin."

Hanifa'nın işsiz olan babası Ehsanullah Zaara, aslında tuvalet inşaatına başladığını ancak parası olmadığı için tamamlayamadığını söyledi.

Zaara, "Hanifa'dan zaman istedim ama sözümü tutamadığım için söylenmeye devam etti" dedi.

BABA KARAKOLA ÇAĞRILDI

Hanifa Pazartesi günü annesiyle birlikte evlerinin yakınındaki karakola giderek şikayet mektubunu teslim etti. Hanifa karakola takdirnamelerini ve kupalarını da götürdü.

Polis memurları Hanifa'nın babasını karakola çağırdı.

Kasabada okuma yazma bilmeyen kişilerin dilekçe yazmalarına yardım eden Ehsanullah Zaara, "Benim hakkımda da şikayet dilekçesi yazılacağını düşünmemiştim" dedi. Babayla kızı, polislerin araya girmesinden sonra el sıkıştı.

Polisin girişiminden sonra eyalet yetkilileri, Hanifa'nın mahallesine 500 eve tuvalet yapma taahhüdünde bulundu.

KIRSAL KESİMDE HALKIN YÜZDE 89'U TUVALETİNİ DIŞARIDA YAPIYOR

Hindistan hükümeti, 2019'a kadar ülkedeki tüm evlere tuvalet götürme sözü vermişti. Ancak hükümet yetkilileri kırsal kesimde bunu hayata geçirmekte zorlandıklarını söylüyor.

Yeni bir araştırma kırsal kesimde yaşayanların yüzde 89'unun, temizlemek istemedikleri ya da tuvaletin yakınlarında olmasını istemedikleri için ihtiyaçlarını dışarıda giderdiğine işaret ediyor.

Araştırmacılar bunun kast sisteminden kaynaklanan bir alışkanlık olduğunu vurguluyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.