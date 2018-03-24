banner107
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
14 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
1.5B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
24 0
Cihangir’in önceliği sağlık
Cihangir’in önceliği sağlık
152 0
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
89 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
24 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
18 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
23 0
banner82
banner147

Etna Yanardağı denize doğru kayıyor

banner27

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan, Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı'nın denize doğru kaydığı belirlendi.

Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
banner137

Sonuçları "Bulletin of Volcanology" dergisinde yayımlanan araştırma, Etna Yanardağı'nın her yıl Akdeniz'e doğru 14 milimetre kaydığını ortaya koydu.

İngiliz bilim adamlarının yürüttüğü araştırma çerçevesinde, Etna Yanardağı'nın çevresine küresel konumlama istasyonlarının yerleştirildiği ve neredeyse yarım yüzyıl boyunca volkanın hareketlerinin gözlemlendiği belirtildi.

Son 11 yılda elde edilen verilerin, Etna Yanardağı'nın her sene sahil kasabası Giarre'a doğru, güney-doğu-güney yönünde 14 milimetre kaydığını gösterdiği kaydedildi.

Aktif bir volkanın temelden kaymasının ilk kez doğrudan gözlemlendiğini savunan bilim adamları, gelecekte afetlere yol açabilecek bu durumun dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.