“Dünyanın en lüks hapishanesi” yeniden otel

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki lüks Ritz-Carlton Riyad Oteli, 11 Suudi prensinin tutulduğu yer haline gelmesinin ardından “dünyanın en lüks hapishanesi” olarak nitelendirilmişti.

Prenslerin serbest bırakılmasının ardından adını “hapishane” olarak duyuran Ritz-Carlton, 3 aylık aranın ardından yeniden otel olarak hizmet vermeye başladı.

Otelin yeniden işletmeye açıldığını doğrulayan otel yetkilileri, işletmede herhangi bir gözaltının kalmadığını ifade etti.

Lüks oteller zincirinin web sitesinde daha önce yapılan açıklamada, otelde tutulan kişilerin davalarının sona ermesiyle otelin Şubat ayının ikinci yarısından itibaren tekrar işletmeye açılacağı duyurulmuştu.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan otelde toplamda 492 oda bulunuyor.

Kasım ayında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında prens, iş adamı ve bakanların bulunduğu 200 kadar üst düzey isim gözaltına alınmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, gözaltına alınan prenslerin lüks otelde tutulmasının nedenini “en itibarlı çözüm” olarak açıklamıştı.