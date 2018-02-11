“Dünyanın en lüks hapishanesi” yeniden otel

Suudi Arabistan’da prenslerin tutulduğu “dünyanın en lüks hapishanesi” olarak adlandırılan Riyad’daki Ritz-Carlton, yeniden otel olarak hizmet vermeye başladı.
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki lüks Ritz-Carlton Riyad Oteli, 11 Suudi prensinin tutulduğu yer haline gelmesinin ardından “dünyanın en lüks hapishanesi” olarak nitelendirilmişti.
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Prenslerin serbest bırakılmasının ardından adını “hapishane” olarak duyuran Ritz-Carlton, 3 aylık aranın ardından yeniden otel olarak hizmet vermeye başladı.
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Otelin yeniden işletmeye açıldığını doğrulayan otel yetkilileri, işletmede herhangi bir gözaltının kalmadığını ifade etti.
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Lüks oteller zincirinin web sitesinde daha önce yapılan açıklamada, otelde tutulan kişilerin davalarının sona ermesiyle otelin Şubat ayının ikinci yarısından itibaren tekrar işletmeye açılacağı duyurulmuştu.
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Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan otelde toplamda 492 oda bulunuyor.
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Kasım ayında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında prens, iş adamı ve bakanların bulunduğu 200 kadar üst düzey isim gözaltına alınmıştı.
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Suudi Arabistan yönetimi, gözaltına alınan prenslerin lüks otelde tutulmasının nedenini “en itibarlı çözüm” olarak açıklamıştı.
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Üst düzey yetkililerin otelde alıkonmasının ardından ihtişamı ile dikkat çeken otel rezervasyona kapatılmıştı.
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