Dünya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 195 bine ulaştı

Worldometer" sitesine göre, koronavirüs bulaşanların sayısı 2,8 milyonu geçerken, can kayıpları 195 bine ulaşırken, salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 50 bin 939'a çıkarken, virüs bulaşanların sayısı 900 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 2,8 milyonu geçerken, can kayıpları 195 bine, iyileşenlerin sayısı ise 775 bine ulaştı.

Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 50 bin 939'a çıkarken, virüs bulaşanların sayısı 900 bini geçti. İyileşenlerin sayısı 90 bine yükseldi.

Türkiye'de, son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 109 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 104 bin 912'ye, can kaybının 2 bin 600'e ulaştığı açıklandı.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 969 oldu. Virüs bulaşanların sayısı 192 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 60 bin 498'e çıktı.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e, vaka sayısı ise 219 bin 764'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 92 bin 355 oldu.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 245'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 43 bin 493 oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 187 bin 708 olarak açıklandı.

İngiltere'de can kaybı 19 bin 506'ya, Kovid-19 bulaşanların sayısı 143 bin 464'e çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 6 bin 679'a, Almanya'da 5 bin 632'ye, İran'da 5 bin 574'e, Hollanda'da 4 bin 289'a, Brezilya'da 3 bin 407'ye, Kanada'da 2 bin 197'ye, İsveç'te 2 bin 152'ye, İsviçre'de 1578'e ve Meksika'da ise 1069'a çıktı.

Salgının ortaya çıktığı ve 4 bin 632 kişinin öldüğü Çin'de ise 9 gündür yeni can kaybı olmadı.

Arjantin'de mahkumlar isyan çıkardı

Arjantin'de salgın nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

ABD donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Gine Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınıyla mücadele biriminin başkanı Dr. Sakoba Keita'ya virüs bulaştı.

Avusturya'da 15 Mayıs'tan itibaren okullar iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açacak.

Çekya'da dışarı çıkma ve seyahat etme yasağı kaldırıldı.

AB, üçüncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güney Kore'de ev karantinası talimatlarını ihlal edenler, elektronik bilekliklerle izlenecek.

Myanmar'da uygulanan kısıtlamalar uzatıldı.

Endonezya'da kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

Hollanda'da futbol sezonu iptal edildi

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), salgın nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini, liglerde şampiyon çıkmayacağını, küme düşme ve yükselme olmayacağını bildirdi.

FIFA, Kovid-19'la mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Güney Kore'de salgın nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.