Devasa alev topu Nasa'yı harekete geçirdi

Avustralya'nın güneyinde dün gece bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olay yaşandı... Ülkenin güneyinde gökyüzünde bir anda devasa bir alev topu ortaya çıktı. Gökyüzünden son sürat ilerleyen cisim okyanusa düşerek kayboldu. Olayla ilgili NASA açıklamada bulundu.

Doğa olaylarının çok sık yaşandığı ve hem canlı çeşitliliği hem de doğal bitki örtüsü ile dünyanın en ilginç bölgelerinden olan Avustralya, dün korkutucu bir gece yaşadı… Ülkenin Victoria ve Güney Avustralya bölgesinde dün gece saatlerinde bilinmeyen bir gök cismi gökyüzünü aydınlattı.

Bir anda gökyüzünde beliren ve hızla ilerleyen bu gök cismi bölgede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Gök cisminin videosunu Facebook sayfasında paylaşan Katie Walhheim, “Bir anda kapkaranlık gece aydınlandı. Dünya’nın atmosferine hızla girdi ve okyanusa düşerek kayboldu. Bütün şehir turuncu renkle aydınlandı” dedi.

Olayla ilgili bir açıklama da NASA’dan geldi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA, yaşanan bu olayın bir “alevtopu” olduğunu duyurdu. NASA, bu gök cisminin bir meteor yani göktaşı olduğunu açıkladı. Yetkililer incelemelerin devam ettiğini açıkladı.