Danimarka'da bir köprü üzerinde tren kazası meydana geldi. Danimarka polisi kazada en az 6 kişinin yaşamını yittirdiğini duyurdu.



Danimarka'da Fyn bölgesi ile Zealand adasını birbirine bağlayan köprü üzerinde tren kazası meydana geldi. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı Danimarka'da tren kazası yerel saatle 07.30'da meydana geldi.



Kazaya yük treni üzerinden rüzgarın etkisiyle düşen bir eşyanın neden olduğu belirtiliyor. Yolcu treninin acil fren yaptığı ancak kazanın önüne geçemediği ifade ediliyor.



Danimarka polisinin açıklamasına göre, ilk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kaç kişinin yaralandığı ise, henüz belirtilmedi.

