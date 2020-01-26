banner255
banner69
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
195 0
Örge Volkan coştu coşturdu
Örge Volkan coştu coşturdu
15 0
 
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
6 0
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
41 0
Karadağ’da, Lefke kazandı
Karadağ’da, Lefke kazandı
86 0
19 0
Genesis, SUV ailesini genişletecek
Genesis, SUV ailesini genişletecek
11 0
banner374

Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi

banner27

Yakınları kayıp ikilinin çocukluk aşkının alevlenmesinin ardından sırra kadem bastığına inanıyor. Her iki aile de polise kayıp ihbarında bulundu

Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi

Hindistan’ın en batısındaki eyaleti Gujarat’ta yaşayan gençler bir yıl süren planlamanın ardından hayatlarını birleştirecekleri şubat ayını dört gözle bekliyordu.

Ancak Times of India’nın aktardığına göre çiftin ebeveynleri (48 yaşındaki adamla 46 yaşındaki kadın) 11 gün önce ortadan kaybolunca merasim de belirsiz bir tarihe ertelendi.

Tekstilci olduğu söylenen babanın Surat şehrindeki Katargam bölgesinde yer alan evinden kaybolduğu, annenin de en son Navsari’deki evinden ayrılırken görüldüğü bildirildi.

Her iki aile de ikili için kayıp ihbarı yaptı ama Times of India’ya göre bir çocukluk aşkının yeniden canlandığından ve beraber kaçtıklarından şüpheleniliyor.

Gazeteye konuşan ve iki aileyle de yakınlığı olan bir kaynak, ikilinin aynı bölgede yaşadığı için tanıştığını söyledi.

Kaynağa göre çiftin ortadan kaybolmasının ardından arkadaşları, eskiden ilişkileri olduğunu açıkladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.