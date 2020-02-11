Corona’da rakam tırmanıyor

Çin'in Wuhan kentindeki canlı hayvan pazarlarından çıktığı düşünülen ve sadece birkaç hafta içerisinde önce Çin'de daha sonra da dünya çapında panik ve korku yaratan corona virüsü ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor...

Ölü sayısı 1000’i geçti! İşte son durum…

Çinli yetkililer, yapılan açıklamada sadece dün 103 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylelikle toplamda ölü sayısı 1013'e çıktı.

Corona virüsü korkusu devam ediyor… Aralık ayının başında çıkan fakat iddialara göre Çin hükümetinin örtbas etmeye çalıştığı corona virüsü salgınında ölü sayısı katlanarak artıyor.



Salgının önüne geçemeyen ve politikasını değiştiren Çin hükümeti bir süre önce aldığı kararla her sabah önceki günün raporunu vermeye başlamıştı.

Bugün yapılan açıklamada corona virüsünden dolayı yaşamını kaybedenlerin sayısının 1013’e çıktığı açıklandı. Sadece dün 103 kişinin yaşamını kaybettiği belirtildi. Uzmanlar seyahat eden kişilerin bu hastalığı dünyanın 400 şehrine yaymış olabileceğinden endişe ediyor.

GÖREVLERİNDEN ALINDILAR

Öte yandan Financial Times, Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde görevli üst düzey sağlık görevlilerinin görevden alındığını açıkladı. Komünist Parti’nin bölgedeki Sağlık Komisyoneri Zhang Jin ve Sağlık Komisyonu Direktörü Liu Yingzi’nin görevden alındığı açıklandı.

Salı günü yapılan açıklamada bu pozisyonlara Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra bu görevi bırakan Wang Hesheng getirildi. Çin yönetiminin bu hamleyle salgına karşı daha net ve tatmin verici sonuçlar almayı umduğu belirtildi.



Şu ana kadar aralarında Fransa, Almanya, ABD, Hindistan, İtalya gibi ülkelerin de olduğu yaklaşık 24 ülkede corona virüsü tespit edilmişti.

TRUMP’TAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Dünya panik içinde corona virüsünü takip ederken, ABD’den flaş bir açıklama geldi. New Hampshire’da “Amerika’yı İyi Yapmaya Devam Et” mitingine katılan Trump’ın, corona virüsü ile ilgili açıklamaları gündem oldu.

Trump, “teoride Nisan ayında havaların ısınmasıyla birlikte virüs mucizevi bir şekilde gidecek” dedi. Trump’ın bu açıklamasını herhangi bir bilimsel veriye dayandırmaması alay konusu oldu.

Şu ana kadar Çin dışında Hong Kong ve Filipinler’de birer kişi yaşamını yitirdi.