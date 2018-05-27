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Çinli aşıktan, sevgilisine inanılmaz hediye

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Çin'de bir erkek, kız arkadaşına doğum gününde 34 bin yüendan (52 bin 300 dolar) oluşan gerçek para buketi hediye etti

Çinli aşıktan, sevgilisine inanılmaz hediye
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Çin'de bir erkek, kız arkadaşına doğum gününde 34 bin yüendan (52 bin 300 dolar) oluşan gerçek para buketi hediye etti.
Chongqing Morning Post haber sitesine göre, çiçek şekli verilerek birleştirilen paraların koca bir buket haline getirilmesi için 7 kişi 10 saatten fazla mesai harcadı.
Doğum gününde sevgilisine para buketi hediye eden kişinin, ülkenin ulusal değerlerinden para birimine zarar vermek ve hakaret etmek suçlarından ceza alabileceği belirtiliyor.
Sosyal medyada konu hakkında yapılan yorumlarda, bazı insanlar bu tür bir süprizin güzel olduğunu, başkaları da farklı bir yol seçilmesi gerektiğini düşünüyor.

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