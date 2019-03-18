Çin'de toprak kayması: 10 ölü

Çin’in Şansi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi öldü. Diğer kaybolanlar için arama çalışmaları devam ediyor

Çin'in Şansi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi öldü.

Arama kurtarma ekipleri toprak altında olduğunu tahmin edilen en az 10 kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

Enkazdan 13 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı. Çalışmalar sırasında ikinci bir heyelan yaşandı.

Olay yerinden gelen karelerde toprak kaymasının boyutları görülebiliyor.

Binaların olduğu bir bölge tamamen çökmüş durumda.

Bazı binalar çökmenin etksiyle yıkıldı bir bina ise ayakta kaldı. Bu durumun faciada can kaybının artmasını engellediği belirtiliyor.