banner255
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
4 0
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
24 0
 
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
18 0
30 0
9 0
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
27 0
Hurmalar birer birer tükeniyor
Hurmalar birer birer tükeniyor
31 0
banner82

Cep telefonu oka kalkan olup, hayat kurtardı

banner27

Avustralya'da tartışmayı görüntülemek için cep telefonunu kaldıran adama saldırgan ok fırlattı

banner262
Cep telefonu oka kalkan olup, hayat kurtardı
banner267


Avustralya'da, tartıştığı bir kişinin attığı oka hedef olan bir adam, okun cep telefonuna gelmesi sayesinde ölümden kurtuldu.

Polisin verdiği bilgiye göre 43 yaşındaki adı açıklanmayan adam ve ok ile yay taşıyan saldırgan arasındaki tartışma evnin önünde başladı.

Kurban, tartışmayı görüntülemek için cep telefonunu kaldırdığı anda saldırgan oku fırlattı ve telefon oka kalkan oldu.

Polis, okun cep telefonunu delip geçtiğini ve telefonun okun etkisiyle yüzüne çarpması sonucu kurbanın yüzünde küçük bir kesik oluştuğunu söyledi.

39 yaşındaki saldırgan olay yerinde tutuklandı.

Polis, olayın New South Wales eyaletindeki Nimbir kasabasında yaşandığını ve tarafların birbirlerini tanıdıklarını açıkladı. Ancak başka bir ayrıntı verilmedi.

39 yaşındaki adamın saldırı ve mülke zarar verme suçlarından gelecek ay yargılanmaya başlanacağı belirtildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.