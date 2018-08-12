Böylesi hiç görülmedi

Ülkenin kuzeybatısındaki Racastan’da hızlı giden bir otomobil, deveye çarptı.
Zavallı hayvan, çarpmanın şiddetiyle arabanın ön camından içeri girdi.
Ve kafasını otomobilin tavan penceresinden çıkardı.
Çok korkan deve, çaresizce kaçmaya çalışsa da başaramadı.
Çevredeki insanlar 4 saat boyunca uğraştı.
Otomobilin bir kısmı kesilerek deve kurtarıldı.
Tedaviye alınan devenin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.
9 Temmuz’daki olayın görüntüleri dünyayla yeni paylaşıldı.
Videoyu izleyen binlerce kişi, devenin otomobilin içine girmesine inanamadı.