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BM merkezi bir gecede mezarlığa döndü!

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya liderlerinin dikkatini çekebilmek için her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde temsili mezarlık oluşturdu.

BM merkezi bir gecede mezarlığa döndü!
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UNICEF, eylül ayının son haftası BM Genel Kurulu Görüşmeleri için dünya liderlerinin toplanacağı BM Genel Merkezi’nin bahçesini, savaş ve
çatışmalardaki çocuk ölümlerine dikkati çekmek amacıyla okul çantaları ile mezarlık haline getirdi.

Her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla oluşturulan temsili mezarlık ile dünya liderlerine
çocukların korunması çağrısı yapıldı.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, yaptığı açıklamada, her zaman umudun simgesi olan okul çantalarının bu sefer mezar olduğunu ve bu şekilde savaş ve çatışmalarda ölen çocuklara dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

BM verilerine göre, geçen yıl savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, yaralandı ve sakat kaldı.

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