Black Friday bitti! Şimdi sıra Cyber Monday'de (Cyber Monday nedir?)

"Black Friday" yerini Cyber Monday'e bıraktı. İşte Syber Monday ve online alışverişte güvenliğinizi sağlamak için bilmeniz gereken her şey...



Web sitesinin bilgilerinizi koruyabilecek güvenlik seviyesine sahip olduğundan emin olun. Bu özelliğe sahip olan sitenin üst kısmında bir kilit logosu göreceksiniz. Bu logo sitenin kredi kartı bilgilerinizi hacker'lardan koruyabilecek donanıma sahip olduğunu gösteriyor.



Kullandığınız Safari, Crome ya da Explorer'ın son sürümlerden biri olduğundan emin olun.



Olası online hırsızlığın önüne geçmek için sanal kart kullanın.



Kredi kartınızdan harcama yaptığınızda bunun e-mail ya da SMS yoluyla size bildirim olarak gelmesini sağlayın. Bu yöntemle yapmadığınız harcamaları anında öğrenebilir ve en kısa sürede bankanızla bağlantıya geçebilirsiniz.



En son güncellemelerden birine sahip olan bir anti virüs programı kullanın.



Çift aşamalı güvenlik sistemi kullanın (Ödeme yapmadan önce telefonunuza veya e-mail adresinize onaylama opsiyonu gelmesini sağlayın)



Sadece App Store ya da Google Play'den indirdiğiniz, güvendiğiniz uygulamalar üzerinden alışveriş yapın.



Hacker'ların akılına gelmeyecek (tahmin edilmesi kolay olmayan) bir şifre belirleyin Unutmayın bu yılın en popüler şifresi de geçen yıl olduğu gibi123456 oldu. Bu hacker'ların sizin hesabınızı ele geçirmeden önce ilk deneyeceği şifre olacak!